立法院正副院長選舉，將在2月1日舉行，國民黨推派韓國瑜、江啟臣、挑戰民進黨的游錫堃、蔡其昌；因為三黨都不過半，民眾黨8席立委變成關鍵票。韓國瑜在臉書發文表示，願意釋放最大誠意，前往拜訪溝通在野的伙伴，尋求團結合作的契機。前立委郭正亮認為，韓國瑜的回應非常好。而韓國瑜跟民眾黨主席柯文哲是舊識，彼此又是朋友，民眾黨4年前投給游錫堃，這不意味這次會再投給游錫堃。

郭正亮今(27日)在政論節目《新聞大白話》中表示，韓國瑜的回應非常好。他跟韓國瑜也認識，韓國瑜和江啟臣的身段都很軟，韓國瑜跟柯文哲又是舊識，彼此是朋友，所以韓國瑜拜訪民眾黨，民眾黨應該會感受到韓國瑜的誠意，比如議題，韓國瑜應該會對議題逐條講，比如做在野的聯盟等等。

郭正亮指出，游錫堃說他要去拜票，韓國瑜則說要去溝通，韓國瑜比較得體。民眾黨4年前雖曾把5票都投給游錫堃，可是這不意味民眾黨會再投給游錫堃。

郭正亮接著點出，上次龍頭之戰，游錫堃本來就會當選，是錦上添花，況且當時國民黨的候選人是賴士葆，他跟民眾黨的關係真的比較遠，跟韓國瑜不一樣，更何況這次有在野聯盟的意義，所以他認為民眾黨一定會團進團出。他甚至覺得，雖然民眾黨內部有綠有藍，事實上是以綠為主，可是小黨要生存，一定要貫徹黨紀，因此柯文哲這樣講是對的。