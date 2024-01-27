新北國王籃球隊陣中後衛林書豪，近期遭受腳部傷勢困擾，經過醫院評估為左腳足底筋膜炎傷勢，27日宣佈，確定缺席接下來1月28日高雄17直播鋼鐵人、31日（東超）南韓首爾SK騎士、2月3日福爾摩沙夢想家三場客場賽事，以及2月6日對鋼鐵人的主場賽事，豪哥已進入(PRP)增生治療療程，歸期未定，農曆春節後待醫院作出評估。

上季奪得年度洋將、年度第一隊的牧倫斯（Byron Mullens），同樣受到左腳足底筋膜傷勢所苦，本季只打了10場賽事，將缺席農曆春節之前以上賽事，也就是至少缺席3場PLG例行賽，後續狀況待醫院評估。

林書豪也在第一時間發布IG動態表達心情，「傷病是運動的一環，挫折也是生命的一部分；昨天照MRI的結果確認是足底筋膜傷勢，導致我得休養一段時間、直到治療團隊評估可以健康地回到場上。一直以來我都不希望這樣的情況發生，因為每個球迷都是花自己辛苦工作賺的錢與跟珍貴的時間買票進場看我們的比賽，更不用說我永遠都希望自己能在場上與隊友們並肩作戰。

我知道現在我最該做好的，就是要讓自己能完全的復原才能盡快回到場上，這段期間不論會有多困難，我都會投入百分之百的全力在治療恢復上，並且全然地相信上帝的時間表、並降服於祂賜下的結果。當然也要繼續替新北國王加油。」