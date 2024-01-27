寒流來，服飾品牌NET大手筆捐贈80萬元提貨券給新竹家扶中心，讓中心服務的400名孩童能夠在農曆年前添購新衣物。新竹家扶在新竹市、竹北市、竹東鎮各定點門市的鼎力協助下，安排在寒假期間讓新竹縣市各區域的扶助家庭可以自行選購喜愛的衣物，27日就有120戶家庭暖心迎新年。

來自新竹縣溪南區及原住民鄉的扶助家庭，約120戶家長27日帶孩子來到NET竹東門市，挑選喜歡的衣服和褲子。家長們表示許久沒有帶著孩子們逛時尚潮流服飾店，年幼的孩子們還重複地問社工老師：「真的可以挑選這麼貴的衣服嗎？」在社工的協助引導下，家長與孩子們都添購喜歡的衣物回家。

新竹家扶中心表示，扶助家庭中單親、隔代及多子女的家庭約占了近9成，工作人口原本不多，平日支付房租、水電費、3餐等基本開銷占了家中可運用金錢的多數，衣物補充也都是以市場、夜市的平價服飾或外界捐贈為主，孩子較少有機會可以到服飾專賣店購買新衣。此次幸有NET公司捐贈的提貨券，讓家庭不需要考量家中必要支出下，讓孩子能自在、自由的挑選自己真正喜歡的，屬於自己的衣物。

此次120戶家庭多以添購厚外套、長褲為主，平常多穿制服、運動服的小菲4姊妹，終於有機會穿漂亮的新衣，而不是接手兄姊的二手衣。隔代教養的小斌過去都是祖母幫忙添購外衣，此次可以自己挑選喜歡衣服，相當興奮又期待。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，感謝NET公司連續多年捐贈服飾提貨券的善舉，讓扶助家庭感受到企業的關懷，更讓扶助孩童能有機會，到實體的門市自己比較、試穿、挑選自己喜歡的衣物，不僅練習日後生活自理的能力，也可以開心穿新衣，迎接新年的幸福感。