農水署台中分署特祭出中苗農村「七龍珠」旅遊作戰攻略。（水保署台中分署提供／陳淑娥台中傳真）

水保署台中分署推出7條中苗主題遊程，德芙蘭休區與泰好玩營隊帶動泰雅文化，值得造訪。（水保署台中分署提供／陳淑娥台中傳真）

農曆春節將屆，農水署台中分署特祭出中苗農村「七龍珠」旅遊作戰攻略，規畫7條主題遊程，包括11處休閒農業區、13家特色在地餐食、9家精選酒莊及中苗特色30處景點店家，積極向大眾招手，不管是走春踏街、泡湯舒壓應有盡有，讓民眾能輕鬆安排出遊。

台中分署長陳榮俊表示，今年安排7條主題遊程，包含「中苗好神團，祈求平安龍宗來」、「砂埔鹿部落湯泉，放鬆、解憂龍總包」、「松鶴部落湯泉，疲勞、壞運龍麥來」、「中苗農藝傳千里，錢程萬里龍乎你」、「苗栗古道沐身心，強身體健龍貿喜」、「台中花鄉露營趣，闔家其樂又龍龍」、「中苗特產買伴手，龍華富貴拿在手」等。

陳榮俊指出，7條主題遊程可讓民眾透過迎新春路線，走讀台中及苗栗的農村，從休閒農業區吃到田媽媽、從部落體驗進到溫泉泡湯，每條遊程搭配DIY手作活動。

台中分署更結合中苗地區各農會酒莊推出「地酒旅行」，如大安農會酒莊釀造屬於台灣的「在地酒」，霧峰農會酒莊去年舉辦「戀戀台灣清酒吧」活動，均展現農村的製酒技術。

此外，來到谷關除可造訪谷關七雄、明治老街，更能到德芙蘭休區體驗松鶴部落的原民旅遊，一群泰雅青年返鄉，不但努力復興泰雅文化，更當起在地導遊，設計「泰好玩獵人體驗營」，盼讓更多人深入部落體驗與尊重不同的文化，歡迎民眾透過深度旅遊一窺究竟。

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