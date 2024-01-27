南台南家扶中心日前舉辦1場冬令營，27日下午在灣裡興農公園舉辦兒童遊戲市集，遊戲與玩具全由參加冬令營的兒童共同設計與製作，現場撿樹葉當錢幣，擺攤與社區兒童分享，從中學會人際互動與情緒管理。

南台南家扶中心3年前開始投入特殊兒童服務，協助自閉症、過動症的家長透過管道找到資源，今年的冬令營共有12個特殊兒童參加，社工協助小孩運用隨手的素材，如寶特瓶、紙箱、襪子與米等物品，自製成玩具，並設計5個攤位，27日在灣裡興農公園舉辦1場遊戲市集。

兒童遊戲市集加入一般社區兒童參加，在市集中，每個小孩都是攤位小老闆，撿樹葉當錢幣作交易，各個玩具攤位讓年貨大街秒變年獸大街，社區志工現場擺出美食攤位參與。

南台南家扶中心表示，在如同「扮家家酒」的活動中，大人與小孩的角色互換，主導的都是小孩，想參加的家長必須先跟孩子討論，期待雙方從不同的角色位置，看到不同的世界。

南台南家扶中心主任李保良表示，兒童遊戲市集聚集灣裡社區夥伴與美善基金會，家扶串連社區的力量，特殊兒童與社區一般兒童在遊戲中學會與人互動、管理自己的情緒，從中學習包容彼此的差異。