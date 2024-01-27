年關近桃市消防局二大隊辦恐龍演話劇宣導防災觀念。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

年關近桃市消防局二大隊辦恐龍演話劇宣導防災觀念。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

年關將近為加強宣導瓦斯、爆竹煙火等相關安全，桃園市消防局第二大隊今天在楊梅及中壢分別舉行大型宣導活動，設計遊戲闖關邀集大小朋友體驗，迎接龍年還有消防員扮成恐龍演出話劇，寓教於樂宣導滅火器使用、瓦斯中毒等相關知識，希望大家平安過好年。

楊梅區活動在比佛利山莊舉辦，現場傳授滅火器使用，還有濃煙體驗、宣導口訣、消防常識問答等，還有恐龍陪著大小朋友以活潑有趣的方式闖關，並將居家防災觀念、火災應變帶給現場民眾，小朋友也穿上小小消防衣化身一日消防員，拍照打卡上傳後獲得精美禮品。

龍岡消防分隊則在龍岡森林公園舉辦滅火龍闖關迎新年活動中，包含認識一氧化碳中毒、過年期間爆竹煙火產品的選擇與施放、爐火烹調造成的火災發生原因、電器使用不當導致的生活隱憂、未注意遺留火種引發火災的安全須知、地震來襲時的自保該如何選擇，以及火災逃生要領。

桃園市消防局第二大隊長戴明杉提醒，春節長假期間民眾外出時應確實檢查家中各項電線電器、瓦斯開關是否關閉。年節燃放鞭炮及燃燒金紙後，更要養成「人離火熄」的觀念，以確保自己及家人的生命財產安全。