韓劇《我的大叔》由李善均和IU主演，2018年播出後，在亞洲各地獲得熱烈迴響，雖然劇情沉重，但卻令人感到溫暖的療癒之作。近來大陸買下版權宣布翻拍，劇中兩位主角分別由趙又廷和張子楓飾演，不過在最新曝光的畫面中，女主角張子楓的造型卻被網友批評「很土」。

陸版《我的大叔》劇名改為《謝謝你聽見我》，翻拍作品難免都會被網友拿來比較，外界也會拿著放大鏡檢視，這部作品也不例外，在一開始選角消息曝光時，網友認為趙又廷有符合選角，但女主角張子楓卻被認為不適合，看起來年紀太小，外型也被網友虧「像熬乾的蠟燭」。

最近《謝謝你聽見我》的相關現場畫面曝光，不少大陸網友紛紛認為造型不好看或女主角不搭，直言「實在不行，開除服裝組」、「國內妝造，實在太土了，這方面就不能學韓劇？」、「妹妹的長相跟IU差太遠了」、「差遠了，這女主角真是一言難盡」、「張子楓差點意思，缺一點靈動」、「看起來很苦命」「男主角挺好的，女主...不適合這個。」

事實上，女主角是被封為「新四小花旦」的張子楓，童星出身，2023年憑著《我的姐姐》得到大陸華表獎優秀女演員獎，演技實力備受肯定，不過IU也是在《我的大叔》中，展現精湛演技，因此會被外界放大檢視，拿兩人做比較。