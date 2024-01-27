鄭男在警方取締過程中出言辱罵警員，被依妨害公務罪嫌逮補。（新北市三重警分局提供／呂健豪新北傳真）

新北市三重警分局警員本月16日取締違規佔用道路的攤販，遭攤販負責人鄭姓男子（42歲）以流氓辱罵，警員認定涉嫌侮辱公務員，當場將鄭男帶回派出所依妨害公務偵辦，但因過程中警員未依《刑事訴訟法》宣讀嫌犯相關權利，遭法院認定逮補程序顯有瑕疵，鄭男被裁定當庭釋放。

本月16日上午11時許，三重分局警員接獲民眾檢舉違規攤販，前往光復路一段取締，不料取締過程遭攤販負責人鄭男以「哇！你真的好像流氓」、「哇！你這態度像流氓一樣」等言語辱罵，警方當下認定鄭男涉嫌侮辱公務員，將鄭男依妨害公務罪嫌逮補，並帶返派出所偵辦。

鄭男遭逮後，委託律師協助，並聲請提審，法院認定鄭男所言已涉犯侮辱公務員及侮辱職務罪嫌，警員逮捕行為符合刑事訴訟法規定，但逮補過程中，執勤人員未依據《刑事訴訟法》89條第1項規定，當場告知犯罪嫌疑人逮捕原因並宣讀相關權利，認定警員逮補程序有瑕疵，因此裁定鄭男當庭釋犯。

三重分局表示，當天接獲檢舉前往取締，鄭男未經許許可在道路擺設攤位，替其五金超商舉辦特賣活動，分局依《道路交通管理處罰條例》82條第1項10款舉發，而鄭男在取締過程中以言詞辱罵警員，也涉犯《刑法》第140條侮辱公務員罪，因此警員當場予以逮埔。

至於提審法院認定逮補程序有瑕疵部分，分局後續將策進及加強教育所屬員警執勤時務必恪遵正當法律程序，避免類似情形發生，而鄭男涉犯侮辱公務員罪嫌，也將製作通知書寄發予鄭嫌，訊後將依妨害公務罪嫌函送新北地檢署偵辦。