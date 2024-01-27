國道一北上大林至民雄路段今天下午4點多驚傳有1輛自小客車疑逆向往南行駛，撞翻2輛自小客車，導致225K＋800民雄路段回堵嚴重，4人受傷，疑有1人無生命跡象，另有3人受困車內，消防人員出動器材車搶救，詳細車禍原因待調查釐清。
據了解，有1輛黑色自小客車從國1北上雲林段開上國道，不知何故逆向往南行駛，在約255至256公里嘉義大林至民雄路段，撞翻2輛車， 警消趕到現場搶救。
國道一北上大林至民雄路段今天下午4點多驚傳有1輛自小客車疑逆向往南行駛，撞翻2輛自小客車，導致225K＋800民雄路段回堵嚴重，4人受傷，疑有1人無生命跡象，另有3人受困車內，消防人員出動器材車搶救，詳細車禍原因待調查釐清。
據了解，有1輛黑色自小客車從國1北上雲林段開上國道，不知何故逆向往南行駛，在約255至256公里嘉義大林至民雄路段，撞翻2輛車， 警消趕到現場搶救。
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