新一屆立法院將在2月1日開議，新科立委也將決定要進入哪個委員會一展全新戰立，國民黨新科立委徐巧芯搶先透露，要爭取進入外交國防委員會，同黨新科立委、師大教育博士葉元之則表示，目標是教育文化委員會，將針對108課綱的中華民國歷史被分為台灣史、中國史，禮義廉恥被拿掉、雙語教育等問題，並監督文化部預算是否偏向親綠營廠商。葉也提到，NCC主委陳耀祥只要去備詢，每個委員會的立委都會去罵他，「我們一定會去」。

葉元之今(27日)在政論節目《週末大爆卦》透露，他初步來講是想進入教育文化委員會，因為他是搞教育的，還笑說「十年樹木、百年樹人是一生志業」。雖然葉元之常在政論節目大談政局時事，但學歷也是相當驚人，畢業於國立臺灣大學哲學系、政治學系雙學士，並取得臺大國家發展研究所碩士、美國南加州大學傳播管理碩士、國立臺灣師範大學教育學博士。

葉元之也提到，雖然國家通訊傳播委員會(NCC)是交通委員會管的，但聽說NCC主委陳耀祥有出席的時候就是最熱門的，不分委員會每個委員都會去罵他，「我們一定會去」。

對於進入教育文化委員會後的方向，葉元之表示，第一個就是「108課綱」，如果立委可以發揮影響力的話，這個部分要改一下。他認為108課綱的問題，是中華民國的歷史被搞的很扭曲，把中華民國的歷史拆成台灣史和中國史，好像兩邊沒有聯結，台灣就是中華民國過來、從民國38年開始，這就斷掉了。不管國家認同是支持統一、獨立還是要台灣共和國，這都尊重個人意見，但不能夠把我們的歷史扭曲，好像把最早來到台灣的族群就當成台灣人的祖先，「最早來到台灣的是南島語系人，難道台灣人的祖先是南島語系人嗎？這不合理」。

葉還提到，108課綱把很多禮義廉恥的內容拿掉，讓很多年輕人好像都不懂得尊重人，都覺得「只要我喜歡，有甚麼不可以、想幹嘛就幹嘛」，很多校園安全問題就追根究柢就是大家失去尊重。

葉元之也說，現在雙語教育的部分，也是有一點揠苗助長，像是用英文教術科、用英文教三步上籃，這可能讓學生失去學三步上籃的樂趣，只學會英文，這都是未來可以推動的部分。

另外針對文化部，葉元之指出，外界會認為公視、華視比較偏綠，文化部的資源和預算都是給比較偏綠的導演和廠商，這些都是未來進去之後可以做的事情。