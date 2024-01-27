民進黨立委高嘉瑜疑因為台灣基進候選人吳欣岱分掉泛綠選票，競選連任失利，辦公室將由韓國瑜使用。國民黨台北市議員游淑慧表示，吳欣岱沒拿回保證金，讓她很意外，因此她質疑，吳欣岱這次參戰，並沒有撼動港湖太多選情，所以高嘉瑜敗選，更有可能是因為這麼多人不想讓她繼續連任。

游淑慧今(27日)在臉書粉專貼文表示，看到高嘉瑜卸任立委前還在扯柯志恩留下的研究室壁癌、酸韓國瑜不適任院長，她覺得很感慨，高嘉瑜到底知不知道她自己連任失敗的原因在那？真的是因為吳欣岱嗎？

游淑慧接著表示，她收到台北市選委會發回20萬保證金的相關公文。這次台北市有幾個三腳督的選區，很意外，只有吳欣岱沒有到拿回保證金的門檻。其實拿回保證金的門檻很低，只要到達該選舉區選舉人總數的百分之10。

因此，游淑慧認為，吳欣岱這次參戰，並沒有撼動港湖太多選情，沒有吳欣岱，這些選民也不一定就會投高嘉瑜。所以她質疑，高嘉瑜的敗選，是因為吳欣岱亂選情？還是因為就是有這麼多人不想她繼續連任？後者顯然更可能。