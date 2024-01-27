空軍少校酒駕連2次肇逃，找上尉下屬頂罪遭警識破。（翻攝畫面）

空軍基地訓練指揮部一名41歲歐姓少校工程官，26日晚間21時許酒駕上路，行經花蓮市國聯三路時與機車發生擦撞，怎料歐男竟肇事逃逸，經警方通知，於隔日凌晨到案說明，歐姓少校卻找33歲許姓上尉頂罪，許因說詞含糊不清被警方識破，歐男才坦承酒駕，酒測值竟高達0.71，警方訊後將2人依涉嫌《使公務人員登載不實罪》嫌，歐男被依《公共危險罪》及《過失傷害》等罪移送法辦。

花蓮分局豐川派出所於昨（26）日晚間21時許，接獲一起交通事故肇事逃逸案，警方旋即啟動鷹眼小組，立即鎖定肇事車輛並通知歐姓車主到案說明。

經車主連同許姓友人到案後，許男原先坦承係肇事車輛的駕駛，但警詢中員警發現許男對於肇事過程言詞含糊不清，且經花蓮分局調查該車於肇事逃逸後，又在花蓮市區另外發生交通事故亦仍肇逃，經調閱監視器發現當下駕駛為歐姓車主本人，許男確實有頂替歐男犯罪行為，而警方對歐男實施酒測酒測值0.71已超過法定標準值，全案經警方偵辦後將兩人依涉嫌使公務人員登載不實罪以及歐男另涉嫌公共危險及過失傷害等罪函送臺灣花蓮地方檢察署偵辦。

空軍司令部表示，本屬某單位歐姓少校於休假期間與友人餐敘後駕車返家，不慎撞擊民人停放路邊機車，肇事後返家未立即報案，經警方要求於隔日到案酒測值達0.71毫克，期間歐員自述係返家後始飲酒；考量動機疑似規避酒駕肇事究責，後續除由警方依法釐清偵辦外，並依「刑懲併行」檢討重懲汰除。

空軍司令部強調，對於所屬官兵未能潔身自愛，漠視法紀，深表遺憾與痛心，本部已援引案例，要求各單位賡續加強酒駕防制及法紀教育，以防杜類案再生。

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