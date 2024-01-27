韓流帝王「Super Junior」今明2天在高雄巨蛋舉辦「FAN PARTY」，每場萬張門票開賣瞬間秒殺，8位成員一開場先帶來〈SUPER〉、〈Mr.Simple〉、〈Black Suit〉3場舞曲炒熱現場氣氛，搞笑的是，圭賢不小心在第一首歌就放炮，獨自往前走向延伸舞台，立刻被哥哥們虧「而且他還走得比誰都還要帥氣」，對此，圭賢撒嬌解釋「想要快點近距離見到粉絲嘛」，此時始源不忘爆料「厲旭也有可愛的錯誤」。

SJ出道18年一直是來台常客，小分隊SJ-M還曾在台灣long stay宣傳，今他們一如既往地在自我介紹環節就儘可能用中文跟粉絲互動，由於8人皆忘記曾在2011年全員一起來高雄參加過拼盤演唱會，聽到台下粉絲抗議後，銀赫機智地說「但專場來高雄是第一次吧，我就是在講這件事啦」。利特也說「我已經有準備好的台詞了，這麼漂亮的高雄怎麼可以只有你們知道，本來覺得第一次來到高雄心情超愉快，但是你們居然說我們來過了」，更在其他人換衣服期間好奇地拿起台下粉絲手機看「資料畫面」，更當場起意用該手機和一旁的銀赫、始源、圭賢自拍，可說是相當寵粉。

談到高雄，始源難忘自己在2011年曾來拍攝台劇《華麗的挑戰》、2013年來拍電影《破風》，還笑說高雄的便當特別好吃，用中文直誇「高雄是好級的地方，很多好的記憶，我想說新年快樂、歡迎光臨，我很想你們」，也不忘透露昨天跟利特、東海已去品嘗了自己心心念念的鼎王麻辣鍋。銀赫在今天早上也去駁二藝術中心，並嘴甜說「看到一旁的愛河，想起了你們」，利特立刻接話「你應該就跳進去啊」，銀赫聽到後便說「我今天會跳進你們的心理」。

獨自在週四就提前來台的圭賢則分享，「我跟經紀人2個人先來了台北，台灣食物吃了，昨天早上吃了油條、豆漿、蛋餅」，還去了英國領事館，直呼「高雄是個非常美麗的城市」，厲旭表示「我們昨天吃了很多好吃的食物，也睡得很飽，你們為我們準備的食物也都好好地享用了」，東海則特別想吃鼎泰豐，更當場用中文約粉絲「一起吃嗎 」，神童也稱想吃牛軋餅。