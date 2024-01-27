財團法人黃朝琴獎學基金會於今日舉行創立54週年紀念會，並為65位受獎學生頒贈每位總額40到50萬元（每學期5萬元）的獎學金，並邀請歷屆受獎學生代表，以親身經歷，勉勵後學。

黃朝琴獎學基金會董事長黃蘭君回憶，當初曾問父親黃朝琴為什麼只獎勵清寒家庭的優秀青年？ 黃朝琴很明確地說：「因為每個優秀青年的起跑點不一様 ，青年對於出生在那一個家庭，沒得選擇，但獎勵清寒家庭優秀青年，讓他（她）們在大學期間，因為奬學金而沒有後顧之憂，努力用功，發揮潛力，就可以翻轉他（她）們的人生和家庭。」黃蘭君勉勵學生要兼顧IQ（智商）與EQ（情商，人際關係），提醒大家「重視每一次的相遇和緣份，小至在學校和同學老師相處，大到出社會後和公司同仁、老闆相處，都值得珍惜，因為貴人就在你身旁。」

台灣金融總會秘書長、國泰金控獨董吳當傑分享40年工作累積的五大心得：首先勇於表現，機會就是你的；其次做好風險管理，培養危機處理能力；要積極態度，熱愛工作；積極培養人才，建立機制缺一不可；以及贏得信任，無往不利。他也鼓勵學生在大學階段廣泛學習，努力充實自我，不要因一時經濟困頓阻礙學習之路，並期許畢業後成為國家經濟發展及社會安定的一股力量。

黃朝琴獎學基金會自1971年開始，每年獎勵原台南縣各鄉鎮（現台南市各該區）及嘉義縣布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉的清寒家庭優秀青年就讀大學，每年（屆）獎助約15-18位，每位獎學金總額40-50萬元（每學期5萬元）。

50多年來已經為台南、嘉義上述偏鄉的清寒家庭，培養出許多著名的教授、企業家、會計師、律師、醫師、公務員和各行各業的優秀人才，成功翻轉許多清寒學子的人生及家庭。