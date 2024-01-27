前藍委陳學聖表示，文化是立國之本，但民眾黨沒有文化政策、8名立委也沒有文化背景，如何能當好關鍵少數。圖為民眾黨主席柯文哲。（中時資料照，姚志平攝）

2024大選落幕，國會三黨不過半，藍綠白競合關係是未來政壇關注焦點，而民眾黨掌握8席立委，能影響國民兩黨成關鍵少數。國民黨智庫教文體育組召集人、前立委陳學聖表示，文化是立國之本，民眾黨沒有文化政策，八席立委也沒有文化背景，黨主席柯文哲還曾說「藝術是不入流的科系」、8年市長任內換6位文化局長，這樣的政黨要如何扮演關鍵少數？民眾黨在文化上的本質目前看來是空的，能走多久令人質疑。

陳學聖今(27日)透過臉書發布新聞稿指出，2024選後，民進黨保住總統、國民黨回到國會最大黨，而民眾黨成為國會關鍵少數，且特別受年輕人歡迎。陳認為，吸引年輕人的政黨通常比較有理想性，而文化政策在理想性高的政黨，從來沒有缺席過，「可是民眾黨不但沒有提出任何文化政策，而且即將上任的八位立委，也毫無文化背景，令人不可思議。」

陳學聖說，文化是立國之本，一個不重視立國之本的政黨，要如何扮演關鍵少數的角色？選戰期間，柯文哲只有公開講過一次所謂的「文化政策」，包括了「珍惜客家、保障原民、友善平權新住民」三個面向，但這其實是族群政策，並不屬於文化部的業務。真正由文化部管理的藝術、文化資產與影視產業等核心文化事務，民眾黨則完全付之闕如。可見柯文哲不僅不關心文化，也不懂文化，會講出「藝術是不入流的科系和產業」這種話，真是一點也不奇怪。

陳也指出，柯文哲還是換過文化局長最多次的市長。台北市長任內，8年當中就換了6個，像走馬燈一樣來來去去，難怪民眾除了記得拆橋外，根本不記得柯做了些什麼。

陳學聖認為，台灣文化不能停滯，要有創新與格局，侯友宜提出「文化相生、共營台灣」的文化論述，打造中華文化中心，加強兩岸、國際文化交流，以及推廣全民美學、補助青年藝文工作者等文化政策，就是要重新找回台灣文化的優勢。賴清德再造歷史現場、重現台灣藝術史與壯大文化傳播及台流經濟等政策，基本上並未超出小英的範圍。

陳學聖認為，政黨必須有核心思想，才能永續經營，貢獻國家。民眾黨在文化上的本質目前看來是空的，能走多久，是令人質疑的。