德國財政部發言人在上週五（26）表示，政府目前規劃的2025年預算正面臨一個高達「數百億歐元級距」的大洞，就在政府預算草案即將完成之際，又得開始面對中期預算計劃的質疑，還有去年德國憲法法院的一項裁決，更是將領導人先前的財政計劃搞得一團亂，而德國防長要求增加國防預算，以達到北約設定的目標，則又是另外一個難題。

據《路透社》（Reuters）27日報導，根據去年通過的涵蓋到2027年的財政計劃，已經要求每年需要樽節約50億歐元（約1699億元）的需求。而德國憲法法院去年11月裁定，聯合政府將未使用的新冠疫情債務重新分配給氣候和轉型基金的舉措違憲，金額高達600億歐元（約新台幣2兆）。這又近一步增加了負擔，因為這些財政計劃早在憲法法院裁決前就擬定好了，總之又會給2024年預算帶來新的缺口。

此外，德國國防部長皮斯托瑞亞斯（Boris Pistorius）呼籲將更高的國防支出納入聯邦預算，以達到北約國防支出目標。

他在接受《明鏡雜誌》（Der Spiegel）採訪時表示：「總理承諾我們，到了2030年時，我們至少會將GDP的2%用於國防。換句話說，即使2027年之後特別預算用盡，也還是如此。」他還表示必須在今年制定增加國防預算的方針。