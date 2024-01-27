生男的比較好？有人妻在網上抱怨，她表示和老公結婚後，生了2個寶貝女兒，而她名下還有1間房，但和老公是採「夫妻財產分開」，沒想到，某次她聽到婆婆驚人之語，婆婆希望他早點死，老公就可以繼承她的房子，並且再找別人生男孩，讓她聽完相當傻眼，也讓她笑喊老公已經「結紮」。

一名人妻在「Dcard」發文，她提到和老公育有2女兒，和老公登記夫妻財產分開，而她名下有1間房，然而，她某次聽到婆婆對話提到「希望她比老公早死」，這樣老公就可以繼承她的房產，而且，婆婆還希望她與老公離婚，並且緊握住2個女兒的扶養權，婆婆也表示「我兒子再找別人生一個啦！還是要生男的比較好」。

人妻聽完整個超傻眼，她也表示婆婆殊不知自己的兒子已經「結紮」；最後，她還補充，婆婆都說自己是學佛，要說好話做好事，也認為自己是公務員被「優退」，素養很高、修養很夠，平常也會聽佛經或是莫札特等古典樂陶冶身心。

文章網上曝光後，網友紛紛留言表示，「等她老了絕對不要照顧她」、「比較好奇在什麼情境下，偶然聽到這麼惡毒的話？」、「女兒很好啊，我老婆吵架回娘家，我都叫他兒子帶走，女兒留著」、「太扯了...」、「她為什麼那麼討厭妳啊！是因為妳嫉妒搶了她兒子嗎？ 根本把兒子當愛人吧？」。