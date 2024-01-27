近期受寒流影響，外出捐血人潮減少，也導致血庫告急。全台血液庫存只能再撐5.7天，又以北部最缺！根據台北捐血中心統計，目前北部的血液庫存量僅4.8天，其中B型、O型、AB型都不足5天。血液基金會呼籲民眾挽袖當「熱血人」。

血液安全庫存量應為7日以上，若僅能供應4到7天，算偏低；若低於4天，則表示急缺。目前全台血液庫存量為5.7天，其中台北中心平均能撐4.8天、新竹及台中中心5.9天、高雄中心6.3天。

在最缺血的台北中心，除了A型血夠撐5天以上（5.9天），其餘都低於5天，其中B型血只能再撐4.6天、O型血4.2天、AB型血4.4天。台北捐血中心課長劉俊宏表示，為確保春節期間的供血需求，年前希望把庫存量拉高至10天。

劉俊宏指出，目前一周平均用血量約1萬5000袋，以台北捐血中心4.8天血液庫存量而言，預估還得捐入3萬5000袋熱血（含這2周要供應出去的量），才可能做到10天的庫存，呼籲民眾積極響應捐血活動。