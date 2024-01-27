演藝圈有不少歲月不敗的美人，其中大陸53歲女星俞飛鴻就是其一，甚至美到至今還無人敢把她娶回家；俞飛鴻從1979年就以童星身分入行，出道45年的她近日現身巴黎參加名牌時裝周，凍齡顏值加上優雅氣質，狀態好到令一票網友難以置信她居然53歲了。

俞飛鴻日前透過工作室微博分享將前往法國巴黎參加時尚活動，昨（26日）又釋出一系列她在時裝周的工作美照，53歲的她狀態維持相當好，無論是臉蛋還是體態，與當年驚豔全亞洲的「驚鴻仙子」幾乎沒有太大變化。

今（27日）微博熱搜也見到「俞飛鴻53（歲）了」，許多人紛紛轉發俞飛鴻近況照，還有人將她與出席同場活動女星的照片組合成對比照，53歲的俞飛鴻狀態絲毫不輸給宋慧喬；網友也紛紛讚嘆，「不婚不育，女人最佳的醫美」、「俞飛鴻的美和婚育沒關係，她美一輩子好嗎？」

雖然俞飛鴻曾被形容是美到無人敢娶，但過去一直有傳言她早有一個30歲的兒子，小孩的父親身分不簡單無法公開，所以才經營不婚形象；不過，該說法從未被證實，外界也好奇到底怎樣的男人能贏得俞飛鴻的心，粉絲也希望她早日找到真命天子。