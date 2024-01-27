韓國天團BIGBANG前成員勝利，2019年因涉入「Burning Sun事件」退團，他也因涉嫌性交易、賭博、洗錢等9罪被強制退伍入獄，最後被關1年6個月。勝利退出演藝圈後，還是時常被發現在夜店開趴，近日勝利被粉絲發現來台，在台北夜店出沒，在網路上掀起熱議。

昨（26日）一名網友在threads發文「在路邊遇到勝利...超級誇張什麼意思？」從相關曝光的影片中可以看到，勝利被一群女生包圍，甚至歡呼，其他路人也跟著圍觀，拿著手機拍照，他還親切地和粉絲揮手、聊天，粉絲還用韓文和他說「是台灣人」，現場好像是一場小型粉絲見面會，貼文一出，還有不少網友留言表示很羨慕。

據悉，這幾天勝利現身台北信義區的某間GAY BAR，現場還放了BIGBANG的歌曲。此外還有粉絲分享和勝利的對話，勝利問她「妳怎麼還單身？」女網友回「男人都爛透了。」勝利撩粉絲：「不過妳超辣。」

相關影片曝光後，卻引起大批網友不滿，紛紛批評「我還想說勝利是我知道的那個勝利嗎？噁心死了。」、「做了那麼多傷害女性的事，現在出來了，依舊能靠這個名聲，繼續不痛不癢，大搖大擺的走在街上，絲毫沒有罪人的樣子，真的好瞎」、「李勝利好像從來沒真心的對受害者道歉，他頂多只說了我會退出演藝圈」、「我知道一直有瘋狂粉絲會幫他講話」、「台灣人很健忘是真的」。隨後，粉絲也在眾多批評聲量下刪除貼文。

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