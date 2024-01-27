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桃園市中壢區高鐵南路四段，今天（27日）上午11時許發生嚴重車禍，28歲駕駛紅色小客車的林姓男子，左轉時與對向綠燈直行的砂石車直接撞上，當時他與車內公司同事3人要去吃尾牙，嚴重車禍導致3名乘客當場無生命跡象，送醫後仍因傷重不治，而林男也命危搶救當中。現在撞擊畫面曝光！可見當時撞擊力猛烈。

小客車與砂石車發生嚴重車禍，導致小客車的3名乘客當場無呼吸心跳。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

小客車與砂石車發生嚴重車禍，導致小客車的3名乘客當場無呼吸心跳。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

警方表示，林男當時行駛在高鐵南路五段往楊梅方向，行經路口要左轉福達路時，同與對向60歲廖姓男子駕駛的砂石車對撞，因為撞擊力道過猛，林男駕駛的紅色小轎車幾乎被撞爛，車上同時還有他的3名同事，消防人員到場時，僅林男還有意識，其餘3名乘客已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救宣告不治。

因為車禍撞擊力道過大，紅色小客車幾乎車體全毀變成廢鐵，整輛車也直接衝越跨在分隔島上，場面怵目驚心。經酒測，砂石車廖男酒測值為0，林男則還在急救中，而轎車內3名乘客包含47歲楊姓男子、移工37歲范男及32歲黎男均已死亡，詳細肇事責任目前警方還在釐清當中。

砂石車司機表示，他是沿著高鐵南路直行一路都是綠燈，突然紅色小客車從橫向衝出，來不及反應直接撞上，而林男當時是載著同公司3名同事，大家相約共乘中午要一起去吃尾牙，沒想到卻發生這起嚴重事故。