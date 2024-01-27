在英國，緊急求助專線「999」如同台灣的119，專供危及性命安全的急難狀況通報之用，然而，有人的地方就有白目離譜行徑，放諸四海皆準。威爾斯公共緊急服務單位日前從2023年接獲的誇張報案記錄精選幾大「極品」案例，藉此呼籲大眾不要濫用緊急專線，把線路留給真正急難、迫在眉睫的狀況通報。

綜合英國《獨立報》、美國《紐約郵報》報導，英國國民保健署（NHS）在威爾斯信託成立的「威爾斯救護車服務」（The Welsh Ambulance Service）最近公布去年999專線服務概況，全年接獲41萬4149通電話，其中多達6萬8416通毫無生死攸關的緊急性質。威爾斯救護車服務公布了幾個「極其不當」的求助案例，令人啼笑皆非：

▲眼睛辣到：「我老婆不小心把辣椒抹到眼睛，眼部灼熱，嘗試清洗眼睛但無效」。

▲烤肉吃太多胃痛：「昨晚我們吃烤肉串（kebab），我大概是吃得比平常多了些，今天早上，胃很痛。」

威爾斯救護車服務公布2023年不當求助電話案例，有人致電原因就是眼睛疑似接觸到辣椒灼熱不適。（圖：shutterstock／達志）

▲戒子卡手指：接線人員確認求助者呼吸正常、沒有流血、疼痛程度輕微之後表示暫時不會派救護車到場，來電者竟追問「那我要怎麼去找你們？能否勞駕派人過來看看我？」

▲「門」卡住手：接線人員確認受困者意識清楚，接著問這道門「是否鎖住」時，求助者才說「我的手卡在了該死的郵筒裡」。接線人員只好追問一句「請問你多大年紀？」

威爾斯緊急救護單位去年接獲求助者手被郵筒活門卡住的求助電話，當事人意識清醒也無強烈不適。（示意圖：shutterstock／達志）

▲找不到假牙：求助者自己有一副假牙，準備清潔牙齒時發現假牙不見了，「不知該怎麼辦才好，我會不會是把假牙給吞下肚了？」

▲嗓子啞了：致電者替友人求助：「不曉得怎麼搞的，她發不出聲音，我們不知該怎麼辦，試過用檸檬什麼的，沒用。」

威爾斯救護車服務醫療救護主任史雲朋（Andy Swinburn）直言，不當求助電話對於原本已很吃重的服務量造成額外壓力，很可能導致其他緊急狀況救助延誤，盼大眾運用常識判斷，「真正的急難與不適，痛苦難受但無性命之虞的狀況，大多數人其實很明白箇中差異」，例如，心臟驟停、呼吸困難、胸痛、失去意識、窒息、嚴重過敏、大出血、中風，都屬於十萬火急的問題。

台灣駐英國台北代表處官網「急難救助服務」資訊顯示，在英國若遇車禍、搶劫等危及生命安全情況，可撥打英國警方999緊急專線求救；一般報案請打101，由警方依程序處理。