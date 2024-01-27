新一屆立法院正副院長選舉，民眾黨握8席關鍵少數，黨主席柯文哲拋新考題邀請藍綠候選人對談，國民黨韓國瑜、江啟臣和民進黨游錫堃、蔡其昌都同意。對此，將卸任的民眾黨立委陳琬惠認為，柯文哲應該會讓8名準立委跟藍綠參選人對談後發表意見，最終由柯拍板定案；但她強調，「八個立委不要只有『雙黃』(黃珊珊、黃國昌)的意見」，他們是代表三百萬人的託付，都要表達各自的意見比較好，且此次就要把黨團紀律建立起來。

民眾黨立委陳琬惠。（資料照/陳琬惠提供）

陳琬惠今(27日)在政論節目《新聞大白話》表示，4年前是民眾黨第一次進到立法院，她是擔任黨團主任、後遞補當上立委，當時游錫堃帶著蔡其昌來拜會，最後是院長投給游錫堃、副院長投給民眾黨立委賴香伶，柯文哲是讓黨團自主，這是5個委員的決定。

陳琬惠提到，她這一屆的民眾黨黨團，在黨團紀律上沒有很嚴格，如果投票時跑票也沒有做任何的懲罰，但基本上大家都會聽總召的，是用默契來處理。但她認為，新一屆國會三黨不過半，是新政局的開始，柯文哲是有在黨團會議中強調「團進團出」，有把紀律問題點出來，這8位準立委也要非常清楚，兩年之後就要換成後面的9到16名遞補，這都有簽訂相關的規定，所以現在就要訂出約束力。

陳琬惠表示，柯文哲邀請藍綠院長參選人來民眾黨團表達意見，這次處理的方法，應該是會交給民眾黨8個委員聽藍綠兩邊的表述，然後8位立委都要表述意見。

陳琬惠直言，「我期待這八個立委，不要只有『雙黃』(黃珊珊、黃國昌)的意見」，8席立委是帶著三百多萬人的託付，每個人都要有獨立的思考，8個人都表達意見才是比較好的狀況，且此次就要把黨團紀律建立起來。

對於最終的決議，陳琬惠認為，應該會是柯文哲聽完黨團內所有人的意見後，由柯拍板定案，那大家就跟著這個決議去做，不要再跑出奇奇怪怪的聲音。時間應該是會在藍、綠兩黨的院長參選人都到民眾黨團拜會之後，就會做出決定。