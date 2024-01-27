美國半導體大廠英特爾本季（第一季）財測令人失望，除了個人電腦和伺服器核心業務需求低迷，旗下自動駕駛和可程式化晶片業務也面臨挑戰，受利空消息衝擊，周五（26日）英特爾股價慘崩11.91%。

根據《鉅亨網》報導，英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 表示，市場對財測反應過度。

季辛格強調，隨著英特爾推出大量新晶片以支援人工智慧工作負載和硬體，近期挑戰將在第二季獲得緩解。