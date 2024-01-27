錢只是數字、心意最重要？有男子因為去年才完成買房的心願，但也因為買房讓他把存款與薪水都投入繳貸款，但即將要過年了，他感到很焦慮，若不包給父母紅包，可能會被親戚講閒話，因此，他打算過年要包給父母「200元」，心想「這樣會不孝嗎？」；對此，網友全傻眼表示「至少也2000吧，200羞辱人？」、「200親戚就不會講話喔！笑死」。

一名男子在「Dcard」發文，他提到去年底終於完成了買房心願，簡直是心裡感到「大大的滿足」，但也因為買房後，現實生活變得很吃緊，幾乎戶頭裡的存款與薪水收入都拿來繳貸款、養新房，現在要面對2月的農曆過年來臨，這陣子感到非常的焦慮，因為不知道要包多少錢給父母，但不包又擔心親戚的閒話。

男子也表示，因為手頭上能運用的錢也不多，他打算要包個「200元」給父母，不知道這樣會不會太過分，也認為「錢只是數字，心意最重要」，求問網友「想問大家會如何抉擇？還是不如就別包了呢？」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「200...不如別包了」、「你只是不想包，並不是沒有錢，別騙了」、「買房自用是為了提升生活品質，不是讓自己連紅包都包不出來的地步」、「200寧願不要包，太羞辱父母了」、「200你留著吃便當吧...」、「至少也2000吧，200羞辱人？」、「200親戚就不會講話喔！笑死」、「你是我親生兒子，真的會把你打死」。