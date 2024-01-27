香港73歲資深男星李龍基與小他36歲的王青霞（Chris Wong）譜出「爺孫戀」，還有意攜手邁入人生新的階段，但女方不斷被爆料過去騙愛騙錢的醜事，引起外界關注和討論。沒想到王青霞日前又遭控2018年就與一名美軍結婚，被質疑腳踏兩條船玩弄李龍基；但李龍基挺身霸氣護愛，還原時間先後，推斷自己才是第三者。

近期李龍基的未婚妻王青霞黑料接二連三被爆出，昨（26日）一名香港YouTuber還挖出王青霞2018年與一名疑似美國空軍的男子在一場聚會中，不僅關係看起來親密，還在友人面前親親，桌上還看到求婚用的戒指盒，關係不單純，不免懷疑當時王青霞與美軍已經結婚了。

該名YouTuber還整理出王青霞在2018年向「偉哥」騙愛詐財，同時又與美軍結婚，而且同時期還與李龍基正萌生愛芽，忍不住稱她是「時間管理大師」；但李龍基對此透過《香港01》回應，照片中的美軍確實是王青霞的前男友，但她們沒有結婚只是提出訂婚，「如果我沒有出現，可能訂婚會成事」，暗指自己才是第三者。

李龍基更霸氣護愛，堅稱自己離婚後，2019年8月才與王青霞交往，王青霞2019年4月之後就沒有到美國，幾乎都是待在身邊，「請問何來戴綠帽一說？」；另外，李龍基也已經找到香港王牌級律師范偉德，要透過法律還給王青霞一個公道。