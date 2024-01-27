民眾黨今(27日)在彰化市席開20桌，宴請選哲之友會顧問、競總顧問等重要幹部，民眾黨主席柯文哲與前立委蔡壁如同框私下暢聊10分鐘。外傳柯文哲有意找蔡壁如擔任中央委員；而今天中午民眾黨在彰化辦感恩餐會，全程雖不開放媒體攝影，但從拍到的畫面看到，掛在蔡壁如椅背的牌子職稱則是寫著「中央委員」。前立委郭正亮被問到蔡壁如新職銜是中央委員，可管8席不分區立委？郭正亮回應表示，「怎麼可能」，民眾黨立委誰會理中央委員，國民黨也一樣。

郭正亮今(27日)在中天《洪淑芬辣晚報》節目中表示，蔡壁如的EQ比柯文哲好100倍，蔡壁如厲害的是有容乃大，她可以跟各路各式各樣、難相處的人相處，這個能力真的很強。

郭正亮接著指出，蔡壁如當初是被放生的，她下去台中選舉，民眾黨中央、柯文哲沒有幫他，也沒幫她募款。她的競總成立，是台中市長盧秀燕跟顏寬恒幫忙動員，最後台北市長蔣萬安還去站台，甚至還跟國民黨立委聯合造勢。

針對日前蔡壁如24日未受邀民眾黨尾牙，郭正亮認為，這不是柯文哲搞的，簡單講就是內鬥，也就是有人要奪蔡壁如的權，因蔡壁如最了解柯文哲，如果她選完再回到中央，還是很容易跟柯文哲接近。

主持人問到，蔡壁如的新職位是中央委員，可管8席不分區立委？郭正亮回應表示，怎麼可能，民眾黨立委誰會理中央委員，國民黨也一樣，民進黨中常委連立委都不甩，中央委員有什麼用。