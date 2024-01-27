大陸央視新聞27日報導，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅當地時間1月26日至27日，在泰國曼谷與美國總統國家安全顧問蘇利文舉行新一輪會晤。雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤共識、妥善處理中美關係重要敏感問題進行了坦誠、實質性、富有成果的戰略溝通。王毅重申中美關係的最大挑戰是台獨。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持台獨承諾落實到行動上，支持中國和平統一。

王毅說，今年是中美建交45周年。雙方應以此為契機，總結經驗、汲取教訓，平等相待而不是居高臨下，求同存異而不是凸出分歧，切實尊重而不是損害對方核心利益，共同致力於相互尊重、和平共處、合作共贏，構建中美兩國正確相處之道。

王毅強調，台灣問題是中國內政，台灣選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實。台海和平穩定的最大風險是台獨，中美關係的最大挑戰也是台獨。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持台獨承諾落實到行動上，支持中國和平統一。

王毅指出，各國都有國家安全關切，但必須正當合理，不能搞泛政治化和泛安全化，更不能藉此遏制打壓他國的發展。雙方同意就國家安全和經濟活動之間的邊界進行進一步討論。

雙方同意共同落實「舊金山願景」：兩國元首將保持經常性聯繫，對雙邊關係進行戰略引領；推進中美各領域各層級交往，用好目前的戰略溝通管道以及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化等領域一系列對話磋商機制；繼續就中美關係指導原則開展討論；近期啟動中美禁毒合作工作組；今年春天舉行中美人工智慧政府間對話機制首次會議；採取進一步措施，擴大兩國人文交流。

雙方還討論了中東、烏克蘭、朝鮮半島、南海等國際和地區問題。