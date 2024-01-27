德國軍工巨擘萊茵金屬（Rheinmetall）表示，在烏克蘭部署的Skynex 35毫米防空砲系統知名度大增，並吸引了來自世界各地大量的新訂單，原因不是別的，正是面對無人機的時候，防空快砲的效果和性價比遠遠勝過動輒數百萬美金的飛彈系統。

據美國《防務新聞》（Defense News）26日報導，萊茵金屬義大利子公司執行長埃科拉尼（Alessandro Ercolani）表示，該司生產的Skynex砲兵連級系統（Battery）已於12月31日交付給烏克蘭，由德國政府提供資金支持，目前已經投入運營，合約價值約1.6億歐元（新台幣54億元）的合約，預計今年3月將交付第2套砲兵連級系統。

Skynex於8年前推出，用戶包含卡達，去年12月羅馬尼亞簽署了2套連級系統的合約，奧地利則是購買了7套。埃科拉尼表示：「烏克蘭合約是贏得奧地利和羅馬尼亞交易的重要關鍵。」

該系統的聲勢得以提升，使其名列在由土耳其的拜卡無人機到美國的海馬斯火箭發射器（M142 HIMARS）都因為在烏克蘭部署而聲名大噪。他表示：「他們說Skynex在烏克蘭運作良好，收到的反饋將對進一步改進系統非常重要。」埃科拉尼，將在未來幾周與一個中東國家和一個北約成員國敲定新的Skynex合約。

Skynex是該公司天兵（Sky Guard）短程防空系統的後續版本，而天兵系統已售予60個國家，包含台灣也有使用，Skynex具有50公里範圍的雷達、1個指揮所和4門機砲，每門機砲都配備了光電感應器和追蹤雷達，能夠每分鐘發射1000發35毫米的砲彈，擊中4公里外的目標。

埃科拉尼表示：「我們在十年前開始設計Skynex，以應對像迫擊炮這樣的不對稱威脅，這也代表它已經準備好因應近年來演變出無人機和巡飛彈（自殺無人機）這樣的威脅。」

「它的優勢在於它是為了對抗小型、低速和慢速威脅而設計的，比起使用價值數百萬的飛彈擊毀無人機相比，成本效益更高。」

當它們接近目標時，系統的35毫米砲彈就會起爆，噴散出數百個小型的鎢柱，形成一片破壞性的破片雲，對上述威脅都很有效。