農曆春節即將到來，各大行業近期也都舉辦尾牙犒賞員工過去一年辛勞。有公司老闆不辦尾牙，但霸氣給員工5000元獎金，未料董娘得知後介入，不僅大幅砍價，還嗆大家要知足，讓人敢怒不敢言。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文痛批，表示老闆沒要辦尾牙，但打算每個員工發5000元獎金，讓大家都相當開心。沒想到董娘得知後直接介入此事，不僅大砍價打3折，每人只剩1500元可拿，還當面嗆全體員工「你們要知足」，讓原PO感嘆，公司真的不能讓另一半入侵。

網友看到也熱議：「不要在夫妻合開的公司上班」、「換你去砍董娘，見識一下員工的厲害」、「通常這種公司，摳的都是老闆娘」、「董娘要打醫美又要買包啊」、「這種我會直接提離職」、「真的別去家族企業」、「以後工作都做一半，跟董娘說要知足」。

但不少人懷疑其實根本就是老闆策劃好的：「傻傻的，這就經典黑白臉戲碼，老闆哪可能沒參與」、「你怎麼不會想到是自導自演」、「老闆當白臉而已，別太天真」、「一看就知道是老闆背後授意」、「最傳統的套路」。