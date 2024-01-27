前立委郭正亮27日披露，民眾黨內部確實有「政權合作派」和「問政監督派」，黃珊珊的「政權合作派」，純粹是資源至上，在路線上根本沒有辦法自圓其說。

郭正亮在中天電視《洪淑芬辣晚報》指出，民眾黨內部確實有「政權合作派」和「問政監督派」，二者當然有衝突。

郭正亮直言，黃珊珊的「政權合作派」，純粹為了拿到資源、資源至上，在路線上根本沒有辦法自圓其說。即使在競選期間，也以能否拿到權力、資源為主，選後也是用同樣的邏輯，簡單講叫做馬基維利，要跟民進黨合作，不惜推翻選前承諾。

郭正亮質疑，選前是怎麼講的？對民進黨政府是怎麼批評的？賴清德就是新潮流的代表，現在又當總統，未來會有多少新潮流的人當部長？結果現在跑去跟新潮流的政權合作，要怎麼自圓其說？總要對選民有交代吧？民進黨如果真的要國會改革，過去8年為何不做？根本自相矛盾，現在還跟游錫堃合作推動國會改革？要怎麼自圓其說？

郭正亮披露，蔡壁如是主張藍白合，也是台中藍白合的典範。「問政監督派」跟蔡壁如一樣，認為要嘛投給自己，要嘛就跟國民黨合作，總之要維持自己的獨立性，或是維持在野的身分。