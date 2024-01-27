國軍接連爆發3件酒駕！陸軍一名營長26日上午酒駕違停紅線買咖啡，怎料，空軍基地訓練指揮部一名少校也在26日晚間酒駕上路，擦撞機車後竟逃逸，今27日上午6時許陸軍航勤廠高姓下士開車擦撞他車，均被依《公共危險罪》送辦。對此，軍方所屬單位也火速回應，除由警方依法釐清偵辦外，將依「刑懲併行」檢討重懲汰除3人。

陸軍109旅營長43歲的許姓少校，26日上午9時，開車到超商買咖啡，因車子違規停遭到警方關切，酒測值0.33毫克，訊後被依《公共危險罪》移送法辦。

空軍佳山基地41歲歐姓少校工程官，26日晚間21時許酒駕上路，行經花蓮市國聯三路時與機車發生擦撞肇逃，經警方通知到案，卻找33歲許姓上尉頂罪，許因說詞含糊不清被警方識破，歐男才坦承酒駕，酒測值竟高達0.71，兩人依涉嫌《使公務人員登載不實罪》以及歐男另涉嫌《公共危險罪》及過失傷害等罪函送臺灣花蓮地方檢察署偵辦。

陸軍航勤廠高姓下士，於昨（26）偕同友人餐敘飲酒，迄今（27）日上午6時許開車在台南關廟不慎與其他車輛擦撞，警方獲報到場發現他酒駕，酒測值1.06毫克，訊後被依《公共危險罪》移送法辦。

國軍三令五申教育所屬嚴守「絕不酒駕」要求，惟仍有少數官兵無視，違反禁令，後續將依規定嚴懲、檢討汰除；並持恆案例宣導，確維軍譽。

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