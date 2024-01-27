韓流帝王Super Junior本周末2天在高雄巨蛋舉辦「FAN PARTY」，獻唱包括〈Sorry, Sorry〉等超過10首金曲、超過3小時，儘管是粉絲見面會依舊誠意十足，台灣E.L.F.（官方粉絲名）也一如既往地相當給力，獻上超強應援，先是開場先大喊「新年快樂、恭喜發財」外，也逗趣舉起「現在不是哥哥、是大叔了」的手幅，讓東海一看到後立刻用中文直呼「太不像話了 」，利特也嗆聲「雖然很感謝你們的應援，但我們是大叔的話，你們是什麼呢」，聽到台下粉絲回「我們是E.L.F.」，相當機智的答案，讓成員們也笑翻比讚直呼佩服。

神童和東海分別穿上雄中運動外套和艾莎公主飾品套組。（讀者提供）

他們出道18年感情已好得像家人，8人在活動上不時互相吐槽，讓台下粉絲整場都笑得合不攏嘴，在遊戲環節中，神童最後獲得的禮物是雄中體育外套，他穿上後立刻被虧「看起來比較像老師」；東海是艾莎風的公主飾品套組，他一套上後，先被利特說是「Miss Korea（韓國小姐）in Taiwan」，後來被始源糾正「應該是Miss Taiwan（台灣小姐）才對吧」，東海本人也站起來展示一番並自稱是「Miss Taiwan NO.1」；藝聲則是牙買加風眼鏡鬍鬚，一戴上也秒被虧像是常蓄鬍的始源；而獲得炸雞項鍊的圭賢，在戴上禮物後也被笑說「神童看起來很想吃」。