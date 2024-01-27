個人衛生習慣好不好，可以從很多地方了解，就算是不熟的同事，也可以透過觀察小細節發現。一名網友透露，旁邊的同事疑似久久才洗一次澡，因為對方身上常常都有很重的味道，且每過半個月左右臉就會突然變白好幾階，讓他驚呼「是不是意味著兩、三周才洗一次澡或臉？」

一名網友今（27）日在臉書「匿名公社」表示，坐在他身旁的同事非常髒，感覺就像是「天蓬元帥」一樣，不只每天都穿同一件褲子，身上還一直都有一股很重的味道，讓人感覺沒在洗澡的樣子。

原PO提到，該同事的臉長時間都會呈現黑黑的狀態，然後每隔半個月到三周左右，對方的臉才會突然變白幾階，讓他忍不住懷疑「天哪！是不是意味著兩三週才洗一次澡或臉？吐！」

其他人看完也忍不住說「這是一篇有味道的抒發文」、「個人衛生差的真的很不ok」、「我工作褲也是買三件一樣的，慘了」、「我們大樓也有一個住戶跟你描述的很像，每次遇到跟他搭電梯，都要憋氣」、「我有一個男同事也是，身上味道有夠難聞，曾經忍不住直接開口要求他洗澡、換衣服」、「整篇文味道很重」。