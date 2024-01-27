遊戲實況主Toyz(劉偉健)20日晚間開直播，到網紅「超派人生」超哥(黃伯超)所開的日本料理店用餐，怎料，因為Toyz批評「醋飯難吃」，餐後兩人在門口起衝突，超哥當街痛毆Toyz。昨（26日）網紅孫生全副武裝，到同間店用餐，並點名超哥。

昨日孫生和3位友人一起到超哥日本料理店用餐，照片中孫生穿著穿全套防摔衣和全罩式安全帽，其中一位好友則扮成美國隊長手拿盾牌，開玩笑說「我這樣應該夠安全了吧？」還標註「即將來品嚐傳說中的醋飯」、「你觸犯了我的醋飯。」

此外，孫生也附上在店內用餐的照片，還有一桌豐盛料理的影片，孫生說「海鮮丼飯看起來不錯，開動，超派」，最後還附上和朋友在店外打鬧畫面，緊跟時事，揶揄超哥爆打Toyz的行徑。

貼文曝光後，網友紛紛被孫生的行為給逗笑了「可以挨好幾發『超派鐵拳』沒問題」、「居然敢內用」、「要一份頭殼破丼跟丼手丼腳」、「超欠打的樣子正常發揮！看來有機會要去吃吃看丼手丼腳了」、「美國隊長不是華人，最安全」、「醋飯天條」、「全套防摔衣」、「穿這樣是誰揍誰還不知道。」