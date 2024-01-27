8位成員誠意十足，雖是粉絲見面會，依舊帶來超過3小時的演出。（讀者提供）

韓流帝王Super Junior今（27日)、明（28日）2天在高雄巨蛋舉辦「FAN PARTY」，活動尾聲成員們突然有感而發，隊長利特透露「其實原本沒有要來台灣舉辦FAN PARTY的，但我們來是來了嘛，就是這個神奇的力量跟愛，讓我們可以來」，神童接著表示：「每次看到我們SJ的演出後，粉絲會說這種話，我們相信SJ的演出，直接來看就對了，這個理由是因為我們也相信台灣的E.L.F.才會來。」東海也說：「今年是我們邁入出道19週年，時間真的過得好快喔，可以跟各位共度這麼久的時間真的沒想到，希望往後也可以累積更多回憶，我們能相信的就只有你們了。」

8位成員誠意十足，雖是粉絲見面會，依舊帶來超過3小時的演出，活動尾聲，他們也相當擔心搖滾區的粉絲，圭賢關心用中文問「你們腿還好嘛，不好意思，花3個小時，今天一直站著，我一直擔心你們的腿」，緊接著銀赫也說「很驚人的是可以有搖滾區的地方真的不多，尤其在韓國，粉絲就會要求一定都要是座席，你們這樣3小時還在搖滾區是件很了不起的事」，並表示最近很難跟座席的粉絲說站起來，「明天我可以請你們站起來嘛？」也不忘自嘲跟粉絲一樣體力下降，「〈美人啊〉的樂團版本已經跳了13年，要一直跑來跑去，要用盡所有體力，所以我一直想測試說可以用這個版本唱跳到甚麼時候，直到那天大家都要跟我一起喔」。

始源則不忘打破感動氛圍，直呼「跟成員相處這麼久就會知道一件事，在講感言時可以感受到某些人是真心的，聽到連我都深深感動的真心話，但就到我這邊為止」，更搞笑喊「比鼎王更想念你們，比鼎泰豐更想念你們，比芒果冰、鳳梨酥更想念大家，真的真的」。利特更說「今天其實比起來，表演沒那麼重要，大家不覺得今天有點像在咖啡廳聊天嗎？」馬上被其他人反駁「很重要欸」，銀赫也表示「哪有！你沒有努力，但我很賣力啊」，利特急忙解釋「我知道啦，只是稍微有這樣的感覺，沒有任何人有跟我一樣嗎？大家都這麼冷淡喔」，最後他也不忘讚台粉，他們到其他地方都不忘虧一下粉絲，但來台灣不敢，「因為你們太完美了」。