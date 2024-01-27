「中國海警」微信公眾號27日消息，中國海警局新聞發言人甘羽表示，日本「鶴丸」號漁船和數艘巡視船27日「非法」進入釣魚台群島「領海」，中國海警艦艇「依法」對其採取必要管控措施並警告驅離。日本第11管區海上保安總部（那霸）則稱，中國海警船一度駛入「尖閣領海」，為今年第二次。

甘羽表示，釣魚台及其附屬島嶼，是中國固有領土，中國海警艦艇依法在本國管轄海域開展海上維權執法活動。中方敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動，確保不再發生類似事件。

日本共同社27日報導，27日上午11點55分前後，中國海警局的2艘船隻相繼駛入「尖閣諸島」（中國稱釣魚島，台灣稱釣魚台列嶼）周邊的日本「領海」，當天傍晚6點10分前後起陸續駛離，進入了「領海」外側的鄰接區。這是中國公務船自11日以來再次駛入「尖閣」周邊領海，也是今年第二次。

共同社稱，據第11管區海上保安總部（那霸）稱，2艘海警船跟隨1艘日本漁船航行，海保巡邏船要求其駛離「領海」。在「領海」外側的鄰接區還發現另外2艘中國船，其中1艘搭載了類似機關炮的裝置。包括毗鄰區在內，連續37天在「尖閣」周邊發現中國公務船。