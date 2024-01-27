地中海東岸加薩走廊去年10月7日爆發巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）越境攻擊以色列事件，戰火延燒至今（27日）已進入第113天。駐加薩走廊的聯合國救援機構26日說，據以色列呈報的資訊，已經開除救援機構多名涉入哈瑪斯10月7日攻擊行動的員工。西方國家對此大表震驚，至少6國已陸續暫停對UNRWA金援。

聯合國26日宣布，轄下「近東巴勒斯坦難民救濟工作署」（UNRWA）有12人涉嫌策劃、參與哈瑪斯去年10月7日在加薩走廊的越境攻擊行動，12人均為男性，聯合國已中止這12人的僱用合約並展開調查。美國國務院當天隨即宣布「暫停對於UNRWA提供額外金援」，加拿大、義大利、澳洲陸續跟進。

英國廣播公司（BBC）報導，英國外交部聲明，對於UNRWA人員遭指控參與10月7日針對以色列的攻擊一事震驚不已，詳查這些指控之際，英國接下來原本要向UNRWA提供的資金均予以暫停。路透社報導，芬蘭27日也宣布暫停金援UNRWA。《以色列時報》報導，芬蘭外貿暨發展部部長塔維歐（Ville Tavio）說，「芬蘭不會提供有利於哈馬斯的援助」，會關注相關獨立調查的結果。

聯合國近東救援工程處宣布開除多名涉及去年10月7日哈瑪斯越境攻擊以色列行動的員工。

澳洲幾天之前才承諾會向聯合國再提供一筆為數2150萬美元的資金，其中600萬美元提供給UNRWA。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）27日宣布暫停支付近期對於UNRWA的金援時表示，以色列對於UNRWA的相關指控，令她深感憂心，澳洲樂見UNRWA對此事迅速採取回應。

加拿大加拿大國際發展部長霍森（Ahmed Hussen）26日宣布，UNRWA全面調查此事之際，加拿大政府已暫停對該機構提供任何額外資金。義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）27日也宣布，義大利政府已決定暫停資助UNRWA。歐盟表示將「根據全面調查結果」評估進一步措施。

聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）稍早回應，此事令他震驚，並承諾會對UNRWA進行「緊急、全面且獨立的調查」。UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）說，現正針對相關指控執行全面調查，一旦發現任何人員參與「恐怖行徑」，均將予以究責。

巴勒斯坦民政當局表示，部分國家暫停金援聯合國「會造成巨大的政治與人道救援風險」，並敦促這些國家改變決定，UNRWA需要各國最大程度的支援。哈瑪斯透過Telegram發訊敦促聯合國與國際組織「別向以色列的威脅與勒索屈服」。