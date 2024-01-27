有韓國「全民表妹」封號的啦啦隊女神李雅英在宣布加盟台灣浪LIVE雲豹女後，一舉一動都撩動球迷的心。李雅英從第一次上場應援熱舞後，就擄獲大票台灣粉絲，最近又曬出穿雲豹女制服的辣照，超有料上圍更被背心勒出北半球，讓人眼睛大吃冰淇淋。

李雅英今（27）日現身球場前在Instagram發文預告，自稱是「勝利的精靈」，喊話球迷們賽場見；李雅英也附上這幾日她穿上雲豹女制服的工作照花絮照，綁了超萌雙馬尾，在場邊露出甜死人的笑容，最害羞的是，上身穿著綁帶背心疑似太緊，直接勒出北半球，可愛又性感迷倒不少人。

李雅英化身「勝利精靈」，場邊意外被背心勒出超兇身材。（圖／摘自李雅英Instagram）

大票網友見到李雅英火辣身材快受不了，紛紛表態，「為了看李雅英要買票進場了」、「太香了吧，最強外援就是李雅英啊」、「好漂亮，身材怎麼這麼辣」、「我不行了，本來只看棒球現在也要開始看籃球了」。

來自韓國的李雅英以甜美顏值加上身高170公分、體重50公斤的曼妙身材，還橫跨多個球類運動的啦啦隊，因此不僅有高知名度，更是家喻戶曉的啦啦隊女神之一；如今加盟台灣的浪LIVE雲豹女，成為不少籃球迷看比賽的另一大「嬌」點。