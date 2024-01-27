報導指出，王毅與蘇利文聚焦兩國元首舊金山會晤共識、妥善處理中美關係重要敏感問題進行了坦誠、實質性、富有成果的戰略溝通。雙方同意兩國元首將保持經常性聯繫，對雙邊關係進行戰略引領。

同時，雙方同意，推進中美各領域各層級交往，用好目前的戰略溝通管道以及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化等領域一系列對話磋商機制。雙方還討論了中東、烏克蘭、朝鮮半島、南海等國際和地區問題。