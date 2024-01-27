美國媒體週六（27日）報導，拜登政府預計將在未來數週內向頂尖半導體公司，包括英特爾（Intel）和台積電（TSMC）等多家企業提撥高達數十億美元的補助金，以協助在美國興建新的工廠。這項即將公布的消息旨在推動製造搭載在智慧手機、人工智慧和武器系統中的先進半導體。

據《CNBC》27日援引《華爾街日報》（WSJ）報導，企業高層預期，可能會在3月7日，美國總統拜登的國情咨文演說前公布。

報導指出，預計獲得補助金的可能受益者包括多家企業，其中之一是英特爾。英特爾目前在亞利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州和奧勒岡州有著超過435億美元（約新台幣1.36兆）的計畫。據稱台積電、三星電子也將受惠。台積電在亞利桑那州鳳凰城附近有2個正在興建的工廠，總投資額達400億美元（約新台幣1.25兆）；韓國三星電子（Samsung）在德州有一個173億美元（約新台幣5412億元）的計劃。

《華爾街日報》引述業界高層的話指出，其他可能補助對象還包括美光（Micron）、德州儀器（Texas Instrument）、格羅方德（Global Foundries）等頂尖企業。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）2023年12月表示，她將在2024年提撥約10個用於半導體晶片的資金補助，可望改變美國晶片生產的數十億美元的補助公告也在列。

第一個獲得補助的廠商已於去年12月揭曉，超過3500萬美元（新台幣10.9億元）的補助金發給位於美國新罕布夏州的軍工企業貝宜（BAE Systems）工廠，以生產戰機晶片。這筆補助是2022年獲美國國會批准的「晶片美國製造法案」（CHIPS for America）補助計劃的一部分，總金額390億美元（約1.22兆新台幣）。