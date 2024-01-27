本來對台灣沒有認同感的在日第二代台灣人、隔了17年後去台灣發生讓他的想法整個改變的一件事情⋯

台灣以各種小吃、美食享譽全球，加上豐富的自然景觀，每年都吸引許多觀光客來旅遊。有一名曾環遊世界的日本太太就表示，過去來台灣待了一個月，吃到許多便宜的美食，沒想到下一站到美國只能啃難吃的三明治，讓她一度難過到哭出來。

日台混血的YouTuber鈴木曾來台唸書，畢業返回日本後持續拍攝與台灣有關的影片，介紹了許多在日本努力工作的台灣人，日前也曾跟拍旅日職棒選手吳念庭，相關影片獲得不少台灣網友喜愛，有近30萬訂閱。

近日鈴木介紹了一位第2代在日台人「吉田」，與妻子NANA結婚後一同在東京經營一間台式飯糰店，獲得許多當地人喜愛，在Google地圖上獲得4.7顆星的好評。吉田透露，雖然現在對自己「台灣人」的身分相當認同，但小時候對於不同的語言、文化、規矩及習慣等非常難適應，「在日本時別人叫我台灣人，在台灣的時候旁邊的人又叫我日本人，我不屬於任何一個地方的感覺，讓我非常痛苦」。

為了解決身分認同上的問題，吉田決定與NANA一同環遊世界來尋找答案，那次的旅行讓他深刻體會到台灣是一個非常棒的地方，就算之後到其他國家還是對台灣有深深的印象，「慢慢的覺得，不論父母親的根源在哪裡都已經沒關係了，周遊世界後，我發現讓我最快樂的地方就是在台灣」、「我們夫妻兩人都認為，台灣比任何一個其他國家都好，現在的我漸漸對於我的起源抱著感恩的心情，感覺這個地方跟我的血緣有連結，是一件非常開心的事情」。

NANA也提到，在台灣迷路時獲得路人幫助，當時心裡還想會被帶到奇怪的地方敲詐，沒想到真的被對方帶到正確地點，且對方馬上就說掰掰離開，完全沒有想敲竹槓的感覺，跟旅遊書上寫的狀況完全不一樣，大讚台灣人非常親切。

除此之外，兩人在台灣待了1個月，用便宜的價錢吃到許多美味的食物，結果下一站飛到美國，東西又貴又難吃，讓NANA一度忍不住哭出來，「可是肚子真的很餓，不得不吃，那時候真的是窮遊」。