PLG職籃桃園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」成員游游（游涵君），有著甜美外型與火辣身材，神似林志玲的外型，讓她受封「啦啦隊林志玲」，其實她原來是「Fubon Angels」啦啦隊一員，換到新東家後，變得更加熱情奔放，近日她就在場上，僅僅包著毛巾現身，大秀火辣身材，讓粉絲看的心都融化了。

游游換到新東家後，變得更加自信敢秀，近日她就曬出一系列在場上應援的火辣照片，可以看到她綁著馬尾，上半身只裹著球隊應援毛巾，豐滿上圍僅用透明細肩帶撐住，穿著黑色百褶短裙，大方露出從肩膀到胸前白得發亮的細緻肌膚，送出滿滿「流量密碼」，游游也對著鏡頭露出甜美微笑，游游開玩笑說「喜歡這次的毛巾裝嗎？經費不夠做制服（ㄨㄟ）。」

美照一出，粉絲紛紛藉機表達愛意「辣爆了游游，水啦，冬日最辣女神就是游游」、「游在領航猿奔放了」、「游游一直以來都吸引到我的目光」、「不太喜歡，可以更省錢ㄧ點」、「照片品質一流」、「奶游你幹嘛～」、「戀愛了」、「更奔放了...」、「你好漂亮」、「好美」、「可愛」。