昆明動物園「躲貓貓」遭猴戲，陸央媒指三發通報才解救，顧此失彼。圖為消失一天的貓咪終於現身猴山。（中國小動物保護協會）

昆明動物園「躲貓貓」遭猴戲，陸央媒指三發通報才解救，顧此失彼。圖為市民及遊客等待貓出現（大陸央廣網）

大陸央廣網微信公號27月報導，近日雲南昆明動物園為鼠患引進2頭家貓多年，卻誤入猴山演成「猴子虐貓」情事，被遊客拍下短影片播出後，引發大陸全國網友關注，頻頻登上熱搜。大陸央廣網為此批評昆明動物園，此事三發通報後，才決定解救貓隻，強調顧此失彼的「猴貓共處」不能再現。

央廣網稱，昆明動物園19日曾通報，貓與猴群已融洽相處多年，未發生互相傷害現象。

26日，昆明動物園再發通報，為回應社會各界愛心人士關切，計畫近期將貓移出猴山，隨後將對貓開展全面體檢。

27日早，昆明動物園再次發布聲明，表示為最大限度確保貓安全，昆明動物園與中國小動物保護協會經共同商議，決定立即採用誘捕的方式將貓移出猴山。捕獲後，對貓作全面體檢，體檢結果對外公布，並妥善安置。

央廣網27日實地探訪昆明動物園。18時許，隨著園區遊客離去，「消失」一天的貓終於現身。

中國小動物保護協會工作人員王玉國表示，閉園後將繼續對貓的情況進行確認。

對於廣大網友關心的貓的身體狀況，王玉國說：「從皮毛包括它肥瘦程度看著還可以，就不像那種特別萎靡或者是說特別瘦小這種狀態，總體來說還看著比較不錯。」

市民楊女士指出，她26日5點來到了園內，看到兩隻貓都在猴山上。27日8點就沒有看到任何貓出現了。

27日13時許，中國小動物保護協會的三名工作人員在動物園方工作人員的帶領下進入猴山，開始誘捕。他們使用手機播放小貓的叫聲，攜帶由昆明當地志工和熱心市民捐贈的貓薄荷和貓罐頭，在猴山的縫隙處放置食物和貓薄荷，準備在貓採食時用網扣將其安全捕獲。

四名工作人員搜尋了大約半個小時，兩隻貓始終未能出現。16時許，昆明下起了中雨。中國小動物保護協會工作人員表示，這種天氣兩隻貓很難再出來了。

據悉，如果27日未能成功移走貓，中國小動物保護協會的工作人員將與動物園工作人員一起28日繼續行動，一定保證將貓救出。

專家指出，貓和猴子很難和平共處。為治理鼠患，把貓引進動物園這樣做合理嗎？貓和猴子能共處嗎？

央廣網報導，世界動物保護協會科學家孫全輝表示，動物園大都是野生動物，在引入家貓前，有關部門應全面評估該做法對貓和相關動物可能的影響，否則就可能出現顧此失彼的現象。從遊客拍攝視訊來看，在跟猴子的互動過程中，貓明顯處於劣勢。牠們既無力反抗，也無處逃避，只能任憑擺布，處境堪憂。

「貓跟猴子共處是人類的安排，是不得已而為之。貓雖然已經被馴化，但牠們卻保留了晝伏夜出的習性。而猴子則相反，牠們主要在白天活動。因此，當白天貓需要睡眠和休息時，卻時常被猴子騷擾。僅就此而言，很難說二者能和平共處。」

網友表示，動物園本該是保護動物的地方。很多網友憤怒指出：「為什麼只有引起社會輿論之後，這件事才被重視」「公眾眼中看到的是猴群霸凌、虐待行為。園方看到的卻是貓猴CP、玩遊戲、躲貓貓」。

報導稱，為了消滅老鼠，在猴群裡引進貓，這看似科學，其實顧此失彼。老鼠的問題解決了，卻產生了新問題。貓猴習性迥然不同，衝突隨之產生。不僅不利於兩種動物的生存，也給遊客帶來極其不好的觀感。動物園的功能本來是保護動物，向公眾科普知識，如此一來，兩個目的都達不到，效果還適得其反。事情引發公眾高度關注，昆明動物園有必要儘快妥善解決問題，並引以為戒，改進管理，不能再出現類似問題。