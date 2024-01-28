東歐巴爾幹半島國家保加利亞宣布，已啟動F-16戰機最新版Block 70維修作業程序，這項業務將由成立於前蘇聯時期、長年專營俄系戰機維修的工廠承接，頗具歷史意義。保加利亞經濟暨產業部長博格丹諾夫（Bogdan Bogdanov）在國防委員會會議宣布這項重大進展。會中討論了業界就國防與國家安全採購項目的商機合作，重頭戲就是F-16 Block 70產業合作計畫，合作目的在於獲得維修各種軍武設備的專業知識與技術。

《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）27日報導，承包這項業務的是早在1939年就成立的Avionams工廠，這是歐洲規模最大的飛機維修廠之一。Avionams主要業務原本是維修俄羅斯製（蘇聯製）設備，不過，這項業務近年受到諸多限制，面臨的挑戰愈來愈多。保加利亞曾是前蘇聯附庸國之一。

保加利亞國防委員會這場會議提出的計畫，會先以維修F-16起落架為首要重點，之後也會向其他國家提供這項服務。保加利亞政府希望國內的戰機特定模組與零件維修站穩腳步，F-16起落架維修計畫就是相關策略之一。

博格丹諾夫說，保加利亞的F-16機隊共有16架，如果只侷限於修理起落架，經濟效益不可能與土耳其、希臘等鄰國媲美。

按照規劃，最先推動的3個業界合作專案，要讓Avionams負責維護戰機液壓系統與保修5大主要零件。其餘專案之一則是要為F-16成立支援與供應鏈管理設施，整合專用電子平台，以確保合宜管理戰機壽命。