外媒報導，拜登將在3月7日發表國情咨文前，宣布對晶片大廠的補助。目前只有兩家生產非先進晶片的企業獲得美國政府補助。根據熟知內情人士透露，接下來的補助案金額將大得多，預料達數十億美元之譜。

據悉，本次可能獲得補助的大廠包括英特爾與台積電。英特爾已在亞利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州和奧勒岡州設廠，建廠成本超過435億美元。台積電正在鳳凰城附近打造兩座晶圓廠，總投資金額達400億美元。

亞利桑那州與俄亥俄州被視為今年11月美國總統大選和國會大選的一級戰場。

此外，根據產業高階主管表示，其他可能獲得補助的企業包括南韓三星電子、美光（Micron）、德儀（TI）和格芯（GlobalFoundries）。

美國商務部晶片計畫辦公室主任施密特（Michael Schmidt）表示，今年上半年肯定會有更大的進展。

美國在2022年通過規模530億美元的晶片法案，但迄今執行速度緩慢，令部分業者感到挫敗。有超過170家企業申請補助，但目前美國政府只宣布了兩起補助案。