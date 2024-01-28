前新北市議員李婉鈺個性直率又大方，當年卻因公開放閃照事件遭男方宣布分手，後來李婉鈺上節目喊冤，表示在接到男友聲明說分手時，兩人還在計畫要怎麼一起公開戀情，未料最後卻被甩，她也公開此生交過男友數字，虧跟一旁的余祥銓比起來根本不算多。

李婉鈺先前在《單身行不行》透露自己近20年其實只交過7、8個男友，卻被外界形容感情生活精彩豐富，笑說余祥銓1個月就可以交7、8個，余祥銓則喊冤指自己交過的女友也只有7個，李婉鈺再澄清，自己從未劈腿，每一任都交往好幾年，也都相當認真，但可惜都沒有遇到真命天子。

李婉鈺透露過去被分手不知道原因。（圖／中時資料照片）

李婉鈺坦言，自己在感情中的問題就是脾氣不好、任性，談到之前那段轟動華人的戀情，她回憶兩人交往4年，交往時她只要下班有空，就會幫前男友跑應付不來的聚會，而雲林大大小小都知道兩人在一起，她很認真輔佐前男友的工作，至今還是不知道被分手原因，推測可能是幕僚提醒前男友，跟李婉鈺交往會影響到婦女票。

床照毀了愛情和事業？愛一回換來滿身傷，李婉鈺痛過後醒悟更珍惜自己！

談到先前曬出放閃照宣布戀情，李婉鈺當時的想法為何？她直說：「沒有管」，展現出俠女性格，並表示被記者告知有「分手聲明」前的幾個小時，兩人還通電話說好要出來開記者會講清楚感情是兩人私人的事情，未料收到沒等到對方開車來接她，自己就像被打一巴掌般遭到狠甩，而李婉鈺多年後也釋懷，直說：「這個男生也有問題，因為不論你的幕僚怎麼樣的告訴你，其實基本上你會做這樣的事情，就是表示你對這段感情不夠堅定，你也對我沒有心存善心」。