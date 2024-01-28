大陸女星范冰冰2018年捲入陰陽合約風波遭大陸封殺，近年來她積極找尋復出機會，去年以電影《綠夜》重返影壇，當時踏上法國坎城影展紅毯的造型更被網友大讚「紅毯女王回歸」；然而，近期范冰冰兒時的舊照被翻出，讓網友看震驚表示，真的是從小美到大。

出生於山東青島的范冰冰，15歲被劉雪華推薦給好友瓊瑤，隔年便出演電視劇《還珠格格》丫鬟角色「金鎖」爆紅；但小小年紀就踏入演藝圈的她，隨著年紀增長美貌也不斷升級，讓她被質疑整形，對此，范冰冰先前曾在微博曬出有許多自己兒時照片的影片，間接證明自己沒有動刀。

然而，當年的影片再被網友翻出，可見小時候的范冰冰剪了一頭俏麗短髮，妹妹頭瀏海更加凸顯她那雙圓潤的雙眼，另外還有少女時期的她，模樣十分清秀，且與現在的容貌現在的容貌，被許多網友稱讚「大美人小時候也好美」。

范冰冰兒時模樣與現在差異不大。（圖／微博）

事實上，范冰冰今年初時帶著父母一同在香港維多利亞港搭乘遊艇慶祝跨年，事後她在社群上曬出全家人的合照，而當時一家人的高顏值，也引起一陣討論「全家跟吃了防腐劑一樣，抗老」、「你怎麼這麼好看，差不多的年紀，好嫉妒你的美貌」、「父母看起來也不像七十多歲」。