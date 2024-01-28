中國經濟疲弱不振，加上美中關係緊張，使得外資加速撤離中國，造成陸股持續破底。在市場一片悲觀聲中，多家研究機構卻認為陸股已浮現投資價值，建議靜待止跌訊號出現。

中國國務院總理李強1月16日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）致詞時表示，不管世界情勢如何變化，中國將堅持對外開放的基本國策，開放的大門只會愈開愈大，選擇中國市場不是風險，而是機會。

但這番談話並沒有讓2023年持續下跌的A股止跌，反而持續破底，相當諷刺。即使「韭菜代表」、《環時》前總編胡錫進加入喊話，2800點以下遍地是黃金，散戶對中國股市仍然沒有信心。

隨著中國經濟放緩和美中關係緊張，外資一直在撤離中國，儘管北京認同外資的重要性，但政策卻一直產生反效果。根據滬深港股市交易互聯互通數據，外資對中國股市的投資額在去年8月達到2350億人民幣的高峰，隨後便大舉拋售，迄今降幅接近9成，全球基金經理人對中國經濟的悲觀毫不掩飾。

此外，散戶對股市失去信心，也是A股持續破底的主因之一。中國股市有兩億散戶，是一個以散戶為主體的市場，然而在交易過程中，他們非但沒有受到保護，還遭到多種制度性的不公。在中國股市做空的工具，包括股指期貨與融券等，但開戶門檻極高，只有大戶和主力機構才能進入。散戶在一個持續走空，卻只能做多的市場中，該如何自處？

不過，從技術面來看，去年5月3418點之後的調整，可以畫分為五浪，A浪3418至3144，下跌274點；B浪3144至3322，上漲178點；C浪3322至2923，下跌399點；D浪2923至3089，上漲166點；E浪從3089點起算。根據波浪理論，E浪與A浪空間等長，那麼E浪就應該是3089減274等於2815點，近期跌破2800點、已有超跌跡象。

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