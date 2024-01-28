農曆過年即將到來，部分縣市政府發放春節敬老獎金，澎湖縣發放5千元禮金、彰化市發6千元禮金，以及苗栗縣長者可領取1千元禮金，提醒符合資格的民眾留意。

彰化市將近3萬名70歲以上長者能夠拿到敬老禮金，合計發放1億7443萬餘元。凡年滿70歲，在彰化市設籍6年以上的長者且戶籍未再遷出者，可拿到禮金與長壽麵線一份，可透過轉帳或領現金的方式領取。

澎湖縣則針對設籍澎湖縣滿3年之65歲以上長者，發放5千元禮金，符合資格者約2萬人，共計發放1億，領取方式則委託各村（里）長及村（里）幹事發放致贈。

澎湖各縣市鄉公所也加碼，白沙鄉（65歲以上設籍滿3年）1千元、0-12歲1千元；西嶼鄉65-99歲1千元、100歲以上5千元；望安鄉（65歲以上設籍滿2年）3千元。

苗栗縣則發放1千元敬老禮金，共計10萬855人受惠，透過轉帳方式領取。事實上，苗栗縣議會去年通過敬老禮金發放自治條例，由縣府編列每人2千元、公所編列1千元，分別在春節、端午節及重陽節發放敬老禮金，3大節日各可以領到1千元。